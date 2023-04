Castellabate per lo sport: arrivano dei percorsi fitness a cielo aperto

Continua la politica d’investimenti fatta dal Comune di Castellabate per il territorio. Grazie ai fondi provenienti dal PNRR legati allo sport e all’inclusione sociale, sono pronti i lavori per la realizzazione di un nuovo parco fitness con percorsi dedicati alla pratica sportiva libera.

Una palestra a cielo aperto

Si tratta di uno spazio all’aperto, probabilmente collocato sul lungomare di Santa Maria di Castellabate, che permetterà, ai tanti sportivi e non del territorio, di allenarsi, comodamente, grazie a delle attrezzatture all’avanguardia. Dalla panca doppia, alle barre per le flessioni, passando anche per un centro di attività inclusivo e tanti altri strumenti in dotazione per l’esercizio fisico, il parco sarà accessibile a tutti. Così come avviene nelle grandi città, anche Castellabate avrà a disposizione un luogo interamente adibito per la pratica fitness, un mercato in continua crescita e che accoglie una fetta di pubblico sempre più ampia.

“Un’opportunità per tutto il Comune”

Il progetto si è reso concretizzabile mediante un finanziamento nell’ambito del PNRR, pari a 35.000 euro, finalizzato alla realizzazione di parchi e percorsi per la pratica sportiva libera.

Il Consigliere Comunale, Clemente Migliorino, ha dichiarato: “nonostante i tempi ristretti per la presentazione delle istanze, il nostro team di lavoro ci ha permesso di cogliere quest’opportunità, regalando, quanto prima, un’area ai tanti sportivi del nostro Comune“.