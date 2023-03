Castellabate pensa già a Natale: svelato il programma delle manifestazioni dell’ASD La Marcialonga

L’Associazione Sportiva Dilettantistica La Marcialonga di Castellabate Newcastle ha presentato il programma delle manifestazioni che si terranno nel 2023. Il patrocinio del Comune di Castellabate e la collaborazione del Forum delle associazioni del territorio arricchiscono l’organizzazione dell’evento, rendendolo ancora più variegato ed entusiasmante.

Corsa della Sirena Leucosya e Marcialonga

Sabato 20 maggio alle ore 18 partirà la decima edizione della Corsa della Sirena Leucosya. La gara partirà dal porto di San Marco, attraverserà Via Vallone Alto e Punta Licosa, per poi giungere ad Ogliastro Marina.

Il 22 luglio alle ore 18 avrà luogo la 25^ edizione della Marcialonga di Castellabate, una storica gara che si tiene ogni anno con grande successo.

Mercatini artigianali estivi

Nei fine settimana di giugno a settembre, per la 7^ volta, si terranno i Mercatini Artigianali Estivi. L’evento si svolgerà in diverse location del Comune di Castellabate.

Le strade del vino e dell’olio

Dal 20 al 22 ottobre si terrà il percorso degustazioni lungo “Le Strade del Vino e dell’Olio” con mercatini.

Aspettando il Natale

Dal 3 al 5 novembre a Santa Maria, sul Corso Matarazzo e sul Porto delle Gatte, e dal 17 al 19 novembre a San Marco, si terrà “Aspettando il Natale”.

Nei giorni 1, 2, 3 e 7, 8, 9, 10 e 15, 16, 17 dicembre avrà luogo l’evento più atteso dell’anno: l’11^ edizione dei Mercatini di Natale di Castellabate nel Borgo Medioevale.

Nicola Paolillo, presidente dell’ASD La Marcialonga, si è detto molto soddisfatto del programma delle manifestazioni del 2023, che combina grandi eventi sportivi, artigianato e gusto. “Siamo orgogliosi di far parte delle iniziative che celebrano i 900 anni di Castellabate, una bella pagina di storia per la nostra comunità“, ha dichiarato Paolillo.

L’11^ edizione dei Mercatini di Natale di Castellabate, in particolare, è già registrata e riconosciuta come un evento di grande importanza per la città e per l’intera regione.