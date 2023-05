Castellabate: ora anche il centro storico è cardio-protetto. I dettagli

Nel pieno centro storico di Castellabate Capoluogo, in via Regina Elena, è stato introdotto un defibrillatore pubblico che incrementa la sicurezza e la prevenzione in uno dei luoghi più affollati del Comune. Il tutto è stato reso possibile grazie alla beneficenza dei cittadini del borgo cilentano.

Defibrillatore pubblico

Un dispositivo salva vite, uno strumento di indispensabile utilità per la gestione immediata di eventuali emergenze. I cittadini di Castellabate si sono rimboccati le maniche e, con una tombolata di beneficenza organizzata nel mese di febbraio, hanno raccolto fondi per l’acquisto di un defibrillatore pubblico, mettendolo a disposizione della comunità.

Il macchinario, è stato posto nello spiazzale antistante il bar “Porta la Chiazza”, a due passi dai luoghi maggiormente visitati dai turisti e non solo. Si tratta di un valido supporto e aiuto nelle situazioni più critiche, prima dell’arrivo dei soccorsi.

Castellabate cardio-protetta

“Da oggi anche il centro storico di Castellabate è cardio-protetto” sostengono a gran voce i cittadini che hanno fatto in modo che tutto ciò potesse diventare realtà.

Il defibrillatore serve per soccorrere una persona colpita da arresto cardiaco o da fibrillazione ventricolare. Il dispositivo eroga una scarica elettrica al cuore della persona per porre termine a un’aritmia o ad un arresto cardiaco. I defibrillatori automatici e semiautomatici esterni, come quello installato nel borgo, si differenziano da quelli manuali per la loro capacità di rilevare automaticamente se è necessario o meno erogare una scarica al cuore della persona.