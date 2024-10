Castellabate, omicidio Silvia Nowak: il il messaggio di Don Pasquale Gargione alla comunità

Sulla situazione che la comunità di Castellabate sta vivendo in questi ultimi giorni riguardo l’omicidio della 53enne tedesca residente nel comune cilentano, ad intervenire il parroco di Ogliastro Marina/Licosa, don Pasquale Gargione.

Il messaggio

“C’è dolore e sgomento per questa tragica notizia di cronaca che ha colpito tutti e che mai avremmo né pensato, né immaginato potesse colpire la nostra comunità. Ma soprattutto c’è in questo momento la preghiera per l’anima di questa donna. Sicuramente tra la comunità di Castellabate c’è la paura e la tensione e fin quando non si saprà la verità siamo un po’ tutti spaventati, ma confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine che di sicuro assicureranno il colpevole alla giustizia.

La comunità di Ogliastro Marina, sottolinea don Pasquale, aveva chiesto anche di organizzare una fiaccolata, ma visto il momento delicato e le indagini ancora in corso attenderemo l’esito per poi esprimere attraverso dei segni la vicinanza e l’attenzione verso i familiari della vittima”.