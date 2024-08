Castellabate, nuovo tentativo di furto: ladri messi in fuga dai proprietari

Inizia a crescere un po’ di preoccupazione a Castellabate per quanto riguarda l’escalation di furti. Dopo quello messo a segno in un’abitazione e in una pasticceria nella notte tra sabato e domenica nella frazione Lago, un ultimo caso si è registrato anche questa notte. Dei malviventi hanno cercato di entrare in una casa abitata, ma sono stati messi in fuga dagli stessi proprietari che, allertati dai rumori, sono riusciti a svegliarsi per tempo e ad evitare il peggio

L’accaduto

Il tutto è accaduto in pochi minuti con ben tre individui che erano pronti a fare bottino pieno nell’abitazione. I proprietari, però, sono riusciti a sventare il colpo facendo desistere i malviventi dal tentativo e costringendoli alla fuga a bordo di una Bmw X5 di colore nero. Del caso sono state già informate le forze dell’ordine