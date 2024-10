Castellabate, maxi incidente all’ingresso di Santa Maria: 4 auto coinvolte

Nella tarda mattinata di oggi, 9 ottobre, all’ingresso Nord di Santa Maria di Castellabate, in Via Severino, in prossimità della centralissima Piazza Lucia, si è verificato un incidente con il coinvolgimento di ben 4 vetture: una Smart, una Jeep, una Marcedes e una Fiat Panda.

La dinamica dell’incidente

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, diretti dal Comandante Malandrino, che hanno già avviato le prime indagini del caso e gestito il traffico veicolare.

Per fortuna non si riportano feriti con i coinvolti che sono tutti del posto. Secondo le prime ricostruzioni una delle vetture, complice anche l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e la carreggiata molto stretta per la presenza di due auto in sosta, avrebbe impattato contro una vettura che proseguiva nel senso opposto di marcia e nello scontro anche le due automobili parcheggiate sono rimaste coinvolte, subendo diversi danni.