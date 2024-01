Castellabate, la Rete delle Città Marciane in visita alla Camera dei Deputati

Si apre il nuovo anno con una visita istituzionale importante presso la Camera dei Deputati che vedrà coinvolte le Municipalità Marciane accompagnate dal Presidente Marco Rizzo, il segretario Giuseppe Semeraro, dai sindaci, parroci e ambasciatori di questa prestigiosa Rete. Martedì 23 Gennaio 2024 incontreranno il Presidente della Camera On. Lorenzo Fontana per illustrare gli obiettivi programmatici di breve e lungo termine e le attività da realizzare della Rete al fine di incrementare la promozione turistico-culturale di ogni municipalità, legate nel nome di San Marco, in Italia e all’estero. In questa importante occasione il Presidente Fontana sarà omaggiato di doni istituzionali da parte della Rete Marciana e dal Comune Capofila che ha da pochi mesi celebrato i suoi 900 anni.

Il programma

Momento istituzionale propedeutico alla realizzazione del ricco programma che vedrà protagoniste le Città Marciane nei prossimi mesi affinché questa Rete possa estendersi sempre più grazie alla partecipazione di nuovi Comuni. “Si è concluso un anno importante per Castellabate e per la Rete Marciane e iniziamo questo 2024 con un importante incontro istituzionale presso la Camera dei Deputati al fine di presentare i nostri progetti. L’obiettivo sarà sempre quello di promuovere, in sinergia e condivisione, il patrimonio culturale e storico di ogni Municipalità Marciana in Italia e all’estero” dichiara il Sindaco di Castellabate e Presidente della Rete Marco Rizzo.

La soddisfazione

“Un evento istituzionale ché ci inorgoglisce, la Rete Marciana è una grande comunità nazionale di valori e di promozione dei nostri territori, nata nel nome di San Marco e guidata con grande dinamicità dal Presidente Marco Rizzo e da Castellabate Comune Capofila” afferma il Segretario Giuseppe Semeraro.