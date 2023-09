Castellabate, la minoranza accusa: “L’estate sta finendo, la pazienza pure”

Duro messaggio da parte della minoranza consiliare del Comune di Castellabate nei confronti dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco, Marco Rizzo. Tramite un comunicato firmato insieme da Domenico Di Luccia, Catina Tortora, Luisa Maiuri e Costabile Nicoletti, sono diversi i punti d’accusa che vengono sottolineati. Al centro dell’attenzione c’è la gestione dell’estate: dai parcheggi alle spiagge, passando per gli eventi comunali e la frecciata sulla Consac.

“L’approssimazione la fa da padrona”

Il messaggio da parte della minoranza parte con una critica analisi riguardo l’estate appena trascorsa: “Parcheggi pubblici a pagamento ovunque con prezzi alle stelle ma quasi sempre vuoti. ZTL interpretata a piacimento. Tassa di soggiorno aumentata in netta sproporzione rispetto ai servizi offerti. Programmazione questa sconosciuta. Il mare, spesso, non è blu. L’area portuale di San Marco abbandonata al suo destino. Le spiagge sempre meno libere. Gli eventi comunali restano per pochi intimi. La pulizia è solo sulle foto e la Consac intanto è ancora qua“

“Dimettetevi”

Il comunicato congiunto prosegue: “L’estate sta finendo e un altro anno se ne va, ma Castellabate non cresce e questo proprio non ci va. Turisti e cittadini amareggiati, insofferenti, delusi, arresi ve lo chiedono. È ora di fare un passo indietro. Avanti tutta, dimettetevi”