Castellabate: interventi sull’arenile del Pozzillo per la gestione della posidonia spiaggiata

Il comune di Castellabate sta intervenendo in maniera decisa per le operazioni di gestione e pulizia dell’arenile della spiaggia del Pozzillo, interessata dall’accumulo di consistenti quantitativi di posidonia spiaggiata. In queste ore, infatti, sono in corso attività volte a garantire la piena fruibilità dell’arenile pur non dimenticando la salvaguardia ambientale.

Gli interventi

Per disciplinare gli interventi nel rispetto delle normative vigenti e garantire una corretta tutela dell’ecosistema costiero, è stata emanata l’Ordinanza n. 18 dell’8 giugno 2026, che definisce le modalità operative per la movimentazione e la gestione della posidonia depositata dalle mareggiate delle scorse settimane.

“Si tratta di un’attività particolarmente delicata e importante, svolta con l’obiettivo di coniugare la fruibilità della spiaggia con la salvaguardia ambientale”, fanno sapere dalla Casa Comunale. Il tema della posidonia oceanica è molto sentito da cittadini e turisti.

Essa rappresenta una risorsa preziosa per l’equilibrio del sistema costiero, contribuendo alla protezione dell’arenile dall’erosione e alla conservazione della biodiversità marina. Allo stesso tempo, però, se presente in quantità massicce sulle spiagge è spesso considerata elemento di forte disturbo per il totale godimento dell’arenile.