Castellabate, incontro sulla sicurezza stradale | VIDEO

A Castellabate, questa mattina, presso l’Aula Consiliare “C.Grande” è andato in scena “Per le strade della vita” un incontro sulla sicurezza stradale patrocinato dal Comune di Castellabate e dalla Provincia di Salerno.

Al centro del dibattito la testimonianza diretta della dottoressa Maria Rosaria Vitiello, superstite di un’incidente stradale. Presenti anche il Consigliere Provinciale Pasquale Sorrentino, il Comandante della Polizia Municipale di Castellabate Gennaro Malandrino, il Sindaco Marco Rizzo, e il Consigliere Dalila Russo. All’incontro hanno preso parte anche gli alunni dell’IC Castellabate.

L’incontro

Al centro del dibattito il delicato tema della sicurezza stradale. Negli ultimi anni i dati sono sensibilmente in aumento per quanto riguarda gli incidenti e le morti sulle strade. La dottoressa Maria Rosaria Vitello, ha raccontato la sua testimonianza spiegando quanto sia cruciale il rispetto delle regole e la consapevolezza che bisogna avere ogni qualvolta ci si mette al guida o si attraversi sulla carreggiata. Ogni giorno, sulle nostre strade, troppe vite vengono spezzate o segnate per sempre da incidenti che, nella maggior parte dei casi, possono essere evitati. La distrazione, l’eccesso di velocità, la guida in stato di ebbrezza, il mancato rispetto delle norme sono fattori che trasformano le nostre strade in scenari di tragedia.