A Castellabate, sul Molo di Punta Licosa, è stata scoperta la nuova targa dedicata ai giovani marinai caduti il 7 settembre 1943 nella storica tragedia dell’affondamento del sommergibile Velella a largo delle acque dell’Isola di Licosa.

Un simbolo, realizzato con il contributo della Società Mutuo Soccorso Libertà e Lavoro 1884 di Castellabate, per non dimenticare mai ed avere una testimonianza per le future generazioni