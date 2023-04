Castellabate in visita a Torricella con la Rete delle Città Marciane

Il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, Presidente della Rete delle Città Marciane, insieme a tutte le altre delegazioni dell’associazione, ha fatto visita a Torricella, in provincia di Taranto, in occasione della riapertura della Chiesa Matrice dedicata a San Marco Evangelista. La presenza, ha dato anche modo di presentare i festeggiamenti per i 900 anni di Castellabate.

La visita a Torricella

L’evento, promosso dal Sindaco di Torricella, Francesco Turco, e dal parroco, don Antonio Quaranta, ha visto tante delegazioni delle comunità collocate nella Rete delle Città Marciane, prendere parte ad un grande momento istituzionale e religioso, culminato con la Solenne Pontificale, preseduta dall’arcivescovo, mons. Filippo Santoro.

L’incontro, ha dato modo anche di discutere della promozione e degli obiettivi di questa allargata comunità associativa, in continua espansione. Infatti, nei giorni scorsi, sono arrivate nuove importanti adesioni: quella del Comune di Petriolo, in provincia di Macerata, e la Città di Cropani, in provincia di Catanzaro. In totale, attualmente, l’intera Rete conta ben 23 comunità.

“La Rete delle Città Marciane continua ad espandersi”: le parole del Presidente

Marco Rizzo, Presidente della Rete delle Città Marciane, ha espresso tutto il proprio orgoglio per la notevole diffusione che un’associazione del genere sta raccogliendo in cosi poco tempo: “La Rete si sta affermando come una grande realtà. Essa è una rete sistemica con un forte interscambio culturale di tutte le peculiarità caratteristiche di ogni diversa comunità che ne fa parte. C’è grande soddisfazione per quanto stiamo facendo”.

“Si ritorna a Torricella, dove il percorso associativo ha iniziato la sua costituzione nel 2019. Sono grato al Presidente e agli amici ambasciatori delle Rete per la loro presenza e per la loro assidua collaborazione volta a far crescere questa associazione”, ha dichiarato invece il Segretario della Rete, Giuseppe Semeraro.