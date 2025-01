Castellabate, il Sindaco Rizzo sul tema sanità: “Fronte comune per il potenziamento della rete di assistenza”

Dopo gli ultimi casi di cronaca il tema del sistema sanitario in Cilento è tornato prepotentemente sotto la luce dei riflettori. Sull’argomento si è esposto anche il Sindaco del Comune di Castellabate, Marco Rizzo: “Siamo coscienti che è un problema che ci trasciniamo già da diversi anni e che le difficoltà sono molteplici, infatti non siamo mai rimasti inermi rispetto ad un ambito che ci riguarda sentitamente tutti noi così da vicino”.

Le richieste

Il primo cittadino del Comune di Benvenuti al Sud ha voluto rimarcare l’evidente situazione di criticità sul fronte sanitario direttamente al Direttore Generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, così come al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “In particolare, ho rimarcato l’urgente esigenza, per tutto il comprensorio, di avere a disposizione presso il SAUT di Castellabate un’ambulanza di soccorso con medico a bordo e la presenza del servizio di Guardia Medica sette giorni su sette. E’ stata chiesta anche la convenzione per la gestione dei locali presenti presso il Saut di Santa Maria di Castellabate, mai utilizzati, che vogliamo rimodernare per insediarvi un presidio per i medici dell’AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale)” afferma in una nota il Sindaco Rizzo.

Lavoro costante

Lo stesso Rizzo ha poi ricordato come tali problematiche non dovrebbero essere oggetto di propagando politica o sterili individualismi: “Dobbiamo far fronte comune con tutte le istituzioni in causa per condividere e affrontare tale esigenza. Stiamo lavorando da tempo con l’Asl Salerno per creare le condizioni affinché quest’area di riferimento sia riorganizzata in termini di rete dei servizi, considerando la consistenza demografica, la centralità territoriale e la forte vocazione turistica” ribadisce il Sindaco di Castellabate.