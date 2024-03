Castellabate: il Premio Internazionale alla Parola alla giornalista cilentana Marisa Russo

L’Amministrazione Comunale di Castellabate e tutta la comunità si congratulano con la giornalista e direttrice artistica, Marisa Russo, per la vittoria dell’importante Premio internazionale alla Parola, svoltosi lo scorso 15 marzo allo Yachting Club di Salerno. Il riconoscimento è dovuto al suo grande impegno nella diffusione del Sapere e dell’Arte, in particolare anche con l’utilizzo delle parole che impreziosiscono i murales di paesi e città da lei ideati, svelando il nascosto messaggio simbolico delle forme.

Orgoglio cilentano

Il premio, conquistato da una cittadina di Castellabate, dà lustro all’intero territorio che continua a farsi conoscere anche per il talento e l’estro di figure come quella della nota artista Marisa Russo. Una grande donna di cultura che si è sempre spesa in prima persona per la promozione e la valorizzazione di Castellabate.

“Il riconoscimento conquistato dalla nostra concittadina Marisa Russo, mette in risalto anche il nome di Castellabate a livello nazionale ed internazionale. Grazie al suo costante sostegno nel corso del tempo, sono stati tanti gli eventi che abbiamo organizzato assieme per divulgare il vero valore della cultura e dell’arte nel nostro territorio. A nome di tutta l’Amministrazione Comunale e sicuramente anche di tutta la comunità di Castellabate, le faccio i miei più sentiti complimenti per aver raggiunto questo importante successo di carriera”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.