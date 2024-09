Castellabate, il maltempo fa danni: albero cade in strada e colpisce un’auto in transito. Paura anche a Capaccio

Un’autentica “bomba d’acqua” si sta abbattendo, sin dalle prime luci dell’alba, in tutta la Regione Campania e anche in Cilento. A Castellabate, un’automobile in transito è stata colpito da un albero caduto in strada a causa delle forti raffiche di vento.

Per fortuna non si registrano feriti, con la macchina che ha riportato qualche danno sulla fiancata di destra. Il tutto è avvenuto all’ingresso nord di Santa Maria di Castellabate, a poca distanza da un distributore di benzina

Attenzione massima

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Municipale per i rilievi del caso e per gestire il traffico veicolare, favorendo la rimozione dell’albero dal manto stradale.

Problemi per il maltempo anche a Capaccio Paestum, lungo la strada provinciale che conduce a Matinella, dove un albero di grosso fusto è caduto sulla carreggiata bloccando completamente il passaggio. Per fortuna non sono stati colpiti mezzi in transito altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia.

L’attenzione, comunque, resta massima per via dell’allerta meteo arancione che è stata diramata per tutta la giornata di oggi