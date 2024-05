Castellabate: il 30 maggio moriva Agostino Di Bartolomei: su RaiPlay il Documentario sulla Vita

In esclusiva su RaiPlay dal 30 maggio, arriva “11 Metri”, il documentario di Francesco Del Grosso dedicato ad Agostino Di Bartolomei, storico capitano della Roma e figura iconica del calcio italiano degli anni Settanta e Ottanta. Un’opera che ripercorre la parabola esistenziale e sportiva di Di Bartolomei, svelandone le diverse sfaccettature e raccontandone le passioni, le debolezze e la profonda umanità.

Un racconto a più voci per un ritratto completo

Attraverso una ricca raccolta di interviste a familiari, amici, colleghi, tifosi, personalità del mondo del calcio e dell’arte, “11 Metri” traccia un ritratto completo di Di Bartolomei, morto tragicamente a Castellabate il 30 maggio del 1994. Le testimonianze di Ernesto Alicicco, Franco Baresi, Bruno Conti, Vincenzo De Luca, Antonello Venditti e tanti altri, insieme a foto e immagini di repertorio pubbliche e private, offrono una visione a 360 gradi di un uomo complesso e affascinante.

Un omaggio a un campione indimenticabile

Di Bartolomei è stato un simbolo per la Roma e per il calcio italiano. La sua storia ha ispirato registi, cantautori, giornalisti, scrittori e tifosi, che hanno cercato di rendergli omaggio in modi diversi. “11 Metri” si inserisce in questo coro di omaggi, offrendo un contributo prezioso e sentito alla memoria di un grande campione.

Crediti