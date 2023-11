Castellabate, falsi operatori Enel in azione: l’appello per evitare truffe

A Castellabate, in questi giorni, sono state diverse le segnalazioni che hanno visto protagonisti falsi operatori dell’Enel aggirarsi per le varie frazioni del Comune. Si tratta dell’ormai solito e già conosciuto tentativo di truffa da parte di malintenzionati che bussando direttamente alla porta delle abitazioni richiedono di visionare le bollette della luce o di firmare qualche documento. In questo modo, per loro sarà possibile facilmente raccogliere dati personali che potrebbero essere utilizzati per l’attivazione di un altro abbonamento, anche con altri operatori.

L’appello sui social

Sono diversi i post sui social che segnalano la presenza di alcuni soggetti di questo tipo sul territorio di Castellabate. Il messaggio è quello di prestare massima attenzione e di non cadere nel tentativo di truffa. Un occhio di riguardo dovrà essere rivolto soprattutto alle persone anziane che, ingenuamente, potrebbero acconsentire alle richieste dei malfattori.

Le raccomandazioni

È pur vero che anche Enel Energia ha diversi operatori porta a porta che presentano nuove offerte, ma questi sono tutti muniti di tesserino ufficiale rilasciato dall’azienda. Inoltre, molto spesso, è la stessa Enel ad avvisare per via telefonica di alcuni interventi necessari nella zona.