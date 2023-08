Castellabate, ennesimo incidente sulla Via del Mare: auto si scontra con un motorino

Ancora un incidente sulla Via del Mare, nel tratto di strada che congiunge San Marco di Castellabate con Ogliastro Marina, in località Buonanotte. Il sinistro è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando un’automobile e una vespa si sono scontrate all’altezza del supermercato Superdis. Ad avere la peggio è stato il conducente della vespa, un 50enne della zona, che caduto rovinasamente a terra ha riportato diverse ferite. Per lui è stato necessario l’intervento dell’ambulanza Gi.Vi che lo ha immediatamente trasferito per accertamenti presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Le sue condizioni non preoccupano.

La dinamica dell’incidente

Gli agenti della Polizia Locale di Castellabate, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi del caso per capire la dinamica del sinistro. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo alla guida della vespa avrebbe impattato contro l’automobile, una Ford Fiesta con a bordo marito e moglie non della zona, che stava per svoltare in direzione del supermercato. Diversi sono stati i disagi alla viabilità, con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni.

I precedenti

Neanche qualche giorno fa, sempre sulla Via del Mare, si sono registrati altri due incidenti a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Il bilancio è stato di 9 feriti complessivi, di cui una grave. Questa arteria stradale si dimostra ancora una volta particolarmente pericolosa, soprattutto durante il periodo estivo dove la mole di traffico aumenta inevitabilmente.