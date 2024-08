Castellabate, controlli della Polizia Municipale sull’imposta di soggiorno: individuati diversi trasgressori

La Polizia Municipale di Castellabate ha intensificato i controlli sull’imposta di soggiorno per l’anno 2024.

A partire dal mese di giugno scorso, un nucleo di agenti sta operando su tutto il territorio comunale alla ricerca di chi effettua locazioni turistiche senza versare il tributo dovuto.

Il piano di intervento adottato dalla polizia municipale sfrutta in maniera strategica e puntuale la piattaforma telematica “pay tourist” consentendo in tempo reale un monitoraggio di tutte le strutture che risultano con dichiarazioni pari a zero omettendo la comunicazione degli ospiti alloggiati.

Le operazioni

Gli interventi si sono concentrati su un controllo capillare delle case e appartamenti per vacanze oltre che alle locazioni turistiche brevi. Le operazioni, effettuate in maniera mirata in alcune zone maggiormente frequentate dai turisti, hanno consentito di individuare diverse situazioni illecite connesse al fenomeno del mancato pagamento della tassa di soggiorno.

I primi accertamenti hanno consentito di individuare diversi soggetti che non avevano versato il tributo con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa prevista.

Il controllo, inoltre, è indirizzato anche alla mancata comunicazione alla autorita’ di p.s. Ex art. 109 del t.u.l.p.s. Per quanto concerne gli alloggiati, la cui violazione è punita dall’art. 17 del tulps che prevede la sanzione dell’arresto o dell’ammenda.

I controlli da parte degli agenti della Polizia Municipale di Castellabate proseguiranno per tutta l’estate.