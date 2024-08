Castellabate, controlli anti droga nelle zone della movida: sequestrati alcuni grammi di hashish

Nell’ambito del progetto “Notti Sicure”, attuato nel mese di agosto dalla Polizia Municipale di Castellabate, la scorsa notte è stato effettuato un importante dispositivo di sicurezza svolto congiuntamente alla Guardia di Finanza di Salerno. L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto di sostanze stupefacenti, alla sicurezza stradale e al rispetto del regolamento delle ordinanze sindacali riguardanti gli orari di diffusione della musica.

L’operazione

Durante l’attività di controllo, nella quale sono stati impiegati cinque agenti della Polizia Municipale e una pattuglia della Guardia di Finanza di Salerno con unità cinofila, è stato attenzionato principalmente quella parte di territorio dove si concentra maggiormente la “movida”, nella frazione di Santa Maria. L’importante dispositivo di controllo ha consentito al personale operante di sottoporre a sequestro alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” con relativa segnalazione all’autorità competente di alcuni ragazzi in vacanza sul territorio che lo detenevano per uso personale, in violazione all’art. 75 del D.P.R 309/90 testo unico sugli stupefacenti.

Le parole del Sindaco

Pienamente soddisfatto della buona riuscita dell’operazione anche il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo, che si è congratulato con il personale impiegato in tale tipologia d’intervento con un particolare ringraziamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno per il proficuo lavoro svolto sul territorio.