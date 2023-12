Castellabate: con i mercatini di Natale prende il via il ricco programma di eventi natalizi

Con l’inizio di dicembre, comincia ufficialmente anche l’avvicinamento al Natale 2023 e Castellabate ha stilato il suo ricco calendario di eventi che caratterizzerà il momento più bello dell’anno. Sono tanti gli eventi messi in piedi dall’amministrazione comunale ma anche dalle varie associazioni e parrocchie locali. Si parte già questa sera, 1 dicembre, alle 16.30 con il via ai mercatini di Natale nel borgo di Castellabate e l’accensione delle luminarie in tutto il territorio.

Gli appuntamenti

Dal 1 al 6 gennaio, a Castellabate non mancheranno di certo gli appuntamenti per festeggiare e vivere l’atmosfera del Natale. Tra gli eventi più caratteristici, oltre ai famosi mercatini, vi sarà il Filo della Solidarietà, organizzato dall’Associazione Tortora, ma anche le ormai tradizionali manifestazioni “Tra vasci e vichi” e “Saperi e Sapori” all’insegna del buon cibo e della musica popolare. A proposito di musica, saranno tanti anche i concerti e i cori gospel organizzati dalle varie parrocchie del Comune, così come molte saranno la possibilità di allestire l’albero di Natale nelle piazze di tutto il territorio. Non mancheranno anche tombolate, presepi viventi interpretati dai ragazzi e i famosi villaggi di Babbo Natale.

“Concludiamo al meglio un anno speciale per Castellabate”

“Questo anno così speciale per tutto il territorio di Castellabate si concluderà con tanti e differenti eventi frutto di grande lavoro di squadra. Siete tutti invitati a Castellabate per vivere emozioni uniche ed indimenticabili a Natale” dichiara il Sindaco Marco Rizzo, mentre l’assessore Nicoletta Guariglia sostiene: “Vogliamo rendere Castellabate meta ambita anche d’inverno, soprattutto nel periodo di Natale in cui Castellabate sembra brillare di luce nuova e particolare. Insieme festeggeremo e ci divertiremo in tutto il territorio, ravvivando l’intera economia locale”