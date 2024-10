Castellabate: Comunità parrocchiali in pellegrinaggio a Lourdes. L’iniziativa rientra nell’Anno Santo Costabiliano

Le Comunità parrocchiali di Castellabate, con circa 150 fedeli, sono a Lourdes, per un pellegrinaggio organizzato dall’O.A.S.I. Mariana (un’associazione di volontariato operante in Campania che, oltre all’organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes ed altri Santuari, propone una serie di iniziative domenicali, affinché gli ammalati possano sentirsi parte di una vera e propria famiglia), sui passi di Bernadette, per venerare la Vergine Santa.

Il pellegrinaggio

Questo pellegrinaggio è inserito nelle iniziative dell’Anno Santo Costabiliano, che commemora i 900 anni della morte di San Costabile e per ricordare la forte devozione mariana del santo. Guidati dai parroci don Roberto Guida e don Pasquale Gargione, i cittadini di Castellabate stanno vivendo questa esperienza di fede.

Toccante è stata la benedizione, l’ostensione e la collocazione permanente del quadro di San Costabile nella Basilica Inferiore di San Pio X: è stato il primo santo cilentano, anche con la presenza della Reliquia, a varcare i confini nazionali e ad avere la possibilità di essere venerato da pellegrini di tutto il mondo, nel celebre Santuario.