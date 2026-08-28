Castellabate chiude in bellezza la rassegna estiva “ColtoCircuito”: grande successo di pubblico per Giovanni Esposito

Si è conclusa nel migliore dei modi la rassegna estiva “ColtoCircuito”, promossa dal comune di Castellabate. La manifestazione è ormai diventata un appuntamento fisso nel noto borgo cilentano, capace di richiamare ogni anno numerosi volti del mondo dello spettacolo, del cinema, della televisione, del giornalismo e della cultura.

Giovanni Esposito ed Amedeo Colella conquistano il pubblico a Lago

Dopo un ricco calendario di appuntamenti, nella serata di ieri è toccato a Giovanni Esposito chiudere la rassegna con uno speciale evento finale in Piazza Madre Teresa di Calcutta, nella frazione Lago. Un successo di pubblico straordinario ha abbracciato con affetto il noto attore e comico, protagonista proprio a Castellabate nelle scorse settimane per le riprese del film “Bentornati al Sud”.

Sul palco insieme a lui anche il celebre scrittore e umorista Amedeo Colella, che ha arricchito la serata con una serie di divertentissimi sketch, trasformando la presentazione in un vero e proprio show.