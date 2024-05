Castellabate, successo per il “Il Filo della Solidarietà”: raccolti più di 21mila euro per la ricerca contro il Cancro

Può scappare un sorriso agli organizzatori del “Filo della Solidarietà” di Castellabate.

L’iniziativa

L’iniziativa, svoltasi nelle giornate del 4 e 5 maggio scorso, volta a raccogliere fondi da destinare all’Airc-Comitato Campania per dare un sostegno concreto alla ricerca contro il Cancro, ha ottenuto un grandissimo successo. Grazie ad un brillante lavoro sinergico e collettivo da parte dell’associazione, sono stati racconti ben 21.580,60 euro.

La raccolta fondi

Il tutto è stato reso possibile attraverso la due giorni di eventi ed iniziative che si è svolta a Santa Maria di Castellabate, all’insegna del divertimento, dell’arte, della cucina, ma soprattutto della solidarietà.

“ll filo della solidarietà non si ferma ancora per raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’assegno di ricerca della durata di un anno. Ulteriori appuntamenti ci aspettano nelle prossime settimane per riuscire ad approdare insieme al finanziamento di una delle borse di ricerca scelte da Airc per permettere alla cura del cancro di raggiungere nuovi traguardi e per la quale occorrono € 25.000”, fanno sapere dall’associazione. L’obiettivo, insomma, non è poi così lontano.