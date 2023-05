Castellabate celebra la Giornata Nazionale dello Sport tra benessere e coesione sociale

Anche quest’anno, Castellabate si prepara ad ospitare la celebrazione della Giornata Nazionale dello Sport. Un evento organizzato dal Comune di Castellabate e dal CONI Campania, che si svolgerà presso il Campo dei Rocchi alle ore 11:00 di sabato 3 giugno.

Ecco i partecipanti

Tra i partecipanti di questo importante convegno ci saranno il Sindaco Marco Rizzo, il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, il Presidente del CONI Campania, Sergio Roncelli, il Consigliere Scuola dello Sport CONI Campania, Marco Mansueto, il Referente locale del CONI, Natalino Russo, e il Responsabile della Promozione Turistica di Castellabate, Enrico Nicoletta.

L’importanza dello sport

Il valore educativo e formativo dello sport, nonché la sua capacità di unire le persone, sono aspetti che verranno messi in luce durante l’evento. Lo sport incarna valori come lo spirito di sacrificio, la diligenza, la determinazione, l’impegno e il fair play, che contribuiscono alla crescita individuale e alla coesione sociale, specialmente tra i giovani.

Durante la manifestazione, alcune associazioni e atleti locali che si sono distinti per la promozione e la diffusione dello sport verranno premiati con attestati e medaglie da parte del CONI Campania. Questo riconoscimento non solo sottolinea il loro impegno, ma serve anche da esempio per ispirare altri a dedicarsi all’attività sportiva.

Il commento

“Anche quest’anno, Castellabate celebrerà una giornata importante interamente dedicata allo sport”, dichiara entusiasta il Sindaco Marco Rizzo. “Questo importante convegno evidenzierà l’importanza dello sport nella nostra società odierna, sia per giovani che per adulti, e i notevoli benefici che apporta al miglioramento dello stile di vita. Ringrazio il CONI Campania per il loro costante supporto e collaborazione nella promozione dello sport nella nostra comunità.”

“Sensibilizzare tutti affinché possano avvicinarsi al mondo dello sport è un obiettivo fondamentale”, afferma il consigliere Gianmarco Rodio. “Anche una pratica sportiva quotidiana, anche minima, può fare la differenza per la salute e per affrontare al meglio le sfide della vita. Dobbiamo incoraggiare e supportare tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa esperienza arricchente.”

Le finalità

La Giornata Nazionale dello Sport a Castellabate si configura quindi come un’importante occasione per riflettere sull’importanza dello sport nella vita di ogni individuo, promuovendo l’attività fisica come strumento di benessere e crescita personale. Si auspica che questo evento possa ispirare e coinvolgere un numero sempre maggiore di persone nell’abbracciare uno stile di vita sano e attivo, contribuendo così a una comunità più forte e coesa.