Festa per l’Asd Albanella. Iosca annuncia progetti per gli impianti sportivi

Successo per la grande festa di fine anno dell’Asd Albanella che, da qualche mese, ha ricostituito anche la scuola calcio. L’evento si è tenuto presso l’impianto sportivo Santa Sofia di Albanella domenica 21 maggio e vi hanno preso parte i giovani atleti dell’Asd Albanella, i componenti della società sportiva e il sindaco, Renato Iosca insieme agli altri membri dell’amministrazione comunale.

L’intervento di Carmine Zigarelli

Ad intervenire anche Carmine Zingarelli, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Campania: “Daremo grande supporto, anche dal punto di vista tecnico, agli amministratori per la realizzazione delle strutture sportive, il comitato regionale ha istituito persino uno sportello denominato “Impianti Sportivi” non solo per i privati, ma anche per le amministrazione per sostenerne, appunto, la progettualità in vista dei bandi futuri. L’Asd Albanella rappresenta un grande risultato per questo comune” ha affermato Zingarelli che ha rivolto un augurio a tutta la squadra per la prossima stagione sportiva.

Le parole del primo cittadino

“Vedo un futuro roseo per lo sport ad Albanella e questo perché, nel giro di pochi mesi, è venuta fuori una squadra di circa settanta ragazzi, avere questo gruppo sportivo così importante è un fattore positivo. L’amministrazione comunale crede fermamente nei valori dello sport e ci stiamo dotando di una progettazione ad hoc per far sì che il campo sportivo di Borgo San Cesareo diventi un campo in erba sintetica ed anche ad Albanella capoluogo faremo in modo, con l’ausilio dei nostri tecnici, che si possa realizzare un campo idoneo al calcio ad 11” ha affermato il primo cittadino.