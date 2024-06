Castellabate, bagnini in azione sulla spiaggia di zona Lago: salvate due persone dal mare

È ricominciata l’estate e con essa anche i tanti salvataggi da parte dei bagnini del litorale cilentano. Questa mattina, a Castellabate, sulla spiaggia di Zona Lago, sono stati ben due i salvataggi portati a buon fine, a poca distanza l’uno dall’altro.

I salvataggi

Il primo caso si è verificato nei pressi del Circolo Nautico Punta Tresino con un uomo che, allontanandosi dalla riva, stava rischiando di annegare. I bagnini della zona, accortisi della situazione, si sono subito precipitati per recuperarlo in piena sicurezza e senza conseguenze.

A distanza di pochi minuti, un altro uomo, in compagnia del figlio, a causa di uno sforzo, è stato vittima di crampi su tutto il corpo. Anche in questa circostanza, provvidenziale è stato l’intervento del guardia spiaggia del lido La Pagliarella.

Dalla Torretta 23 di Zona Lago, invece, si era già pronti a intervenire con un defibrillatore in dotazione nel caso di emergenze. Per fortuna, però, entrambi i malcapitati sono stati tratti in salvo sulla spiaggia senza particolari problemi.

L’attenzione resta massima anche con un mare non particolarmente agitato.