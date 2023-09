Castellabate, auto si ribalta sulla Via del Mare: 3 turisti stranieri portati in ospedale

Ancora un incidente sulla Via del Mare, a Castellabate, sulla strada che congiunge località San Marco con Ogliastro Marina. Protagonisti del sinistro, avvenuto in tarda mattinata, tre turisti inglesi che si sono ribaltati con la loro piccola jeep, finendo in un fossato. Secondo le prime ricostruzioni, il motivo che avrebbe scaturito il capovolgimento dell’auto sarebbe dovuto ad un tentativo di evitare la collisione con un altro veicolo che proveniva dal senso di marcia opposto.

L’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente, si sono immediatamente catapultati gli uomini della Polizia Locale, agli ordini del comandante Malandrino, e i sanitari del 118 che hanno trasportato i tre malcapitati presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Tanto lo spavento, ma fortunatamente nulla di grave

Pur avendo riportato diverse ferite, le loro condizioni non preoccupano. Tanto lo spavento per i turisti inglesi che, vista la dinamica del sinistro, avrebbero potuto avere delle conseguenze ben peggiori.