Castellabate: aumentano i parcheggi a pagamento con le relative tariffe e la minoranza attacca

A Castellabate, è stato approvato il piano parcheggi 2023 con un aumentano delle aree di sosta a pagamento e una sensibile crescita delle tariffe. Dal 7 aprile al 30 settembre, i prezzi passano da 1,00 euro a 2,00 euro l’ora, per i lungomare, e sale anche il numero di aree adibite al parcheggio a pagamento.

Nuovi parcheggi e nuove tariffe

Il Comune di Castellabate, ha approvato la proposta d’implementazione dei parcheggi a pagamento, con una modifica del piano tariffario delle aree già presenti, presentata dalla Società “Castellabate Servizi Srl”, alla quale è affidata la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento fino al 2024.

Ad essere aggiunta, alle zone già predisposte alla sosta a pagamento “Piazza Mondelli” a Santa Maria di Castellabate.

È stata, inoltre, realizzata anche una nuova tipologia di abbonamenti riservata ai residenti, finalizzata ad incoraggiare l’economia locale e facilitare le attività quotidiane. Essi infatti, avranno la possibilità di parcheggiare in tutte le aree a pagamento, per un massimo di due ore, pagando 120 euro all’anno (l’abbonamento è però valido per tutto il territorio comunale).

La decisione è stata presa al fine di tenere sotto controllo l’incremento del traffico veicolare durante l’affollato periodo estivo e garantire un adeguato sistema di parcheggi, migliorando la viabilità stradale.

L’accusa della minoranza: “una vera stangata”

La notizia non è passata inosservata e subito sono scoppiate le polemiche da parte della minoranza. Tra queste, Luisa Maiuri, ex Sindaco f.f, ha voluto criticare fortemente la scelta dell’Amministrazione Comunale.

“È una mazzata per i turisti, i residenti e per il comparto del commercio. Così si fa cassa sulla pelle dei cittadini“. Il Sindaco, Marco Rizzo, invece, ci ha tenuto a ribadire: “E’ necessario fissare delle regole ben precise per dare valore allo spazio urbano, risorsa sempre più scarsa e preziosa. Regolamentare per tutelare e agevolare la cittadinanza soprattutto residente, nel periodo estivo di maggiore afflusso. L’obiettivo è rendere Castellabate una meta turistica da amare e vivere per tutti, soprattutto d’estate”