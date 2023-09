Castellabate, ancora un incidente sulla Via del Mare: auto si ribalta

A distanza di appena 24h da un altro sinistro, ancora incidenti sulla Via del Mare. Nel primo pomeriggio di oggi, a Castellabate, in località Cenito, due vetture, una Fiat Panda e una Ford Focus, si sono scontrate violentemente. Nell’urto uno dei due mezzi si è ribaltato terminando la sua corsa in un fossato. Feriti lievemente i due conducenti, un 60enne di Castellabate e un 80enne di Battipaglia.

I soccorsi

I due malcapitati sono stati medicati in loco dai sanitari dell’ambulanza Gi.Vi. Sul luogo dell’incidente immediato l’intervento degli agenti della Polizia Locale di Castellabate, guidati dal comandante Gennaro Malandrino, i quali si sono messi subito all’opera per effettuare i primi rilievi e giostrare il traffico.

Grande spavento ma nessun ferito grave

Fortunatamente, solo tanto spavento e qualche lieve escoriazioni per i due malcapitati. Quello di oggi è il secondo incidente avvenuto in meno di 48 ore sulla Via del Mare.

Anche nella mattinata di ieri, a poca distanza da quello appena verificatosi, una jeep guidata da stranieri si è ribaltata sulla carreggiata.