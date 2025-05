Castellabate all’avanguardia: approvato regolamento unanime per la mobilità dei disabili

Nella seduta del 29 aprile, il Consiglio Comunale di Castellabate ha dato il via libera unanime al regolamento concernente il rilascio del contrassegno speciale e la concessione di aree di parcheggio personalizzate per i titolari con gravi o impedite capacità motorie. Il provvedimento pone al centro dell’azione politica i bisogni delle persone con disabilità, rappresentando un’azione forte, coraggiosa e impegnativa.

Sosta gratuita, parcheggi riservati e contrassegno a validità illimitata: le novità

Il regolamento introduce significative agevolazioni per le persone con disabilità. In primo luogo, prevede la sosta gratuita dei veicoli muniti di contrassegno speciale nelle zone soggette a tariffazione della sosta (strisce blu). In secondo luogo, stabilisce l’assegnazione a titolo gratuito di uno spazio di sosta riservato, qualora sussistano particolari condizioni di invalidità. Infine, introduce la validità illimitata del contrassegno per le persone con invalidità stabilizzata e non reversibile, eliminando l’obbligo di rinnovo periodico.

Castellabate tra i primi comuni italiani per la tutela dei diritti

Castellabate si posiziona tra i primi Comuni in Italia ad adottare una normativa così completa ed efficace per garantire la tutela dei diritti fondamentali delle persone con disabilità in materia di mobilità. Come sottolineato dal consigliere di minoranza Domenico Di Luccia: «Castellabate è tra i primi Comuni in Italia a garantire, attraverso delle regole chiare semplici ed efficaci, la tutela di alcuni dei diritti fondamentali per le persone con disabilità. Di questo siamo fieri ed orgogliosi».

Riconoscimento speciale al concittadino Alfonso Cardullo

Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Di Luccia al concittadino Alfonso Cardullo, il quale, attraverso uno studio analitico approfondito, ha fornito soluzioni aggiornate ed efficaci sul tema, facendosi portavoce delle esigenze della comunità. Il consigliere di minoranza ha evidenziato la proficua collaborazione tra cittadini e istituzioni: «Desideriamo fare un riconoscimento e un ringraziamento speciale al nostro concittadino Alfonso Cardullo, per essersi fatto portavoce di queste necessità, sottoponendoci, attraverso uno studio analitico, le soluzioni sul tema più aggiornate ed efficaci. Il tutto, come si dovrebbe sempre, in una leale ottica di collaborazione tra cittadini e istituzioni».