Castellabate, alla scoperta dell’Asd Leoni San Marco | VIDEO

A pochi mesi dalla ricostituzione di uno dei club più storici di Castellabate, cresce l’entusiasmo attorno alla formazione militante nel campionato di terza categoria: l’Asd Leoni San Marco. Giovani, senso di comunità e futuro al centro del progetto della nuova società guidata da Costabile Iovane.

Il progetto

“Tra alti e bassi c’è un impegno costante da parte della società per promuovere la crescita di questo progetto che è solo all’inizio. Continueremo con questo gruppo di ragazzi del territorio che si è formato quest’anno e stiamo lavorando per individuare un impianto sportivo, oltre al “Carrano” che ci ospita in questo momento”, spiega il presidente Iovane.

Spazio ai giovani

Ai nostri microfoni parla anche il mister del club, Valentino Capezzuto: “Abbiamo sposato questo progetto per dare uno spirito di aggregazione a tutta la collettività. Grande spazio viene dato ai giovani del territorio che in questo modo trovano anche uno sfogo sociale”.

La prossima sfida dei Leoni San Marco, impegnati nel girone D del campionato di terza categoria, sarà contro il Real Stella Cilento. Una formazione temibile e in lotta per le zone alte della classifica. “Di solito contro le squadre più forti facciamo sempre una grande prestazione, speriamo che sia così anche in questa circostanza”, commenta capitan Squillaro.