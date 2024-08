Castellabate: al via la 3^ edizione di “Un tuffo nel blu per l’autismo”: previste attività in spiaggia per i bambini

Il Comune di Castellabate è pronto alla terza edizione di “Un tuffo nel blu per l’autismo”, il progetto sociale dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 4 e i 12 anni.

Le attività si svolgeranno sulla spiaggia, nei weekend del 7-8 e 21-22 settembre, ed i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un’esperienza alla scoperta della natura con l’obiettivo di favorire la socializzazione, sviluppare le abilità motorie, la coordinazione e le capacità sensoriali. Sono previsti ben quattro incontri caratterizzati da attività adatte alla crescita delle abilità previste dal progetto, con iniziative come le regate in canoa, le uscite in barca a vela, i giochi in spiaggia, esercizi in acqua e musicoterapia. Il programma è realizzato con il coordinamento della Cooperativa Sociale Kastrom e la collaborazione delle associazioni locali “Punta Tresino”, “Tommy 125”, “La Palestra”, “Punta dell’Inferno”, “Wellness D’Elite” e “Collegamenti Odv”.

Le dichiarazioni

“Tale iniziativa ci riempie d’orgoglio. Aiutare coloro i quali hanno difficoltà a relazionarsi con le altre persone a causa della loro patologia, attraverso la promozione di azioni educative, permette di migliorare le loro abilità comunicative e di rapporto verso i propri compagni. È bello vedere anche la grande partecipazione da parte di molte associazioni del territorio, segno di quanto questa iniziativa sia diventata ormai una consuetudine molto sentita all’interno della comunità”, sottolinea il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Un tuffo nel blu per l’autismo è un progetto d’inclusione sociale a cui teniamo particolarmente. Questa è un’opportunità che vogliamo donare, per il terzo anno consecutivo, ai bambini che soffrono di questa patologia. Con loro ci divertiremo in attività ludiche e d’intrattenimento, che svolgeremo a stretto contatto con il mare”, afferma l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.