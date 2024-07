Castellabate: al via gli appuntamenti culturali della rassegna “L’estate al castello”

Il Comune di Castellabate incentiva e valorizza la cultura con la rassegna “Estate al castello”. All’interno della prestigiosa corte del Castello dell’Abate, sono in programma diversi spettacoli teatrali, commedie e concerti che si alterneranno tra i mesi di luglio ed agosto 2024. La manifestazione prenderà il via giovedì 11 luglio, alle ore 21.00, con “Poco sappiamo ma quel poco lo diciamo!” a cura dell’associazione locale “ActorSud”. Una messa in scena della storia del teatro, attraverso l’interpretazione di importanti monologhi e dialoghi che ne hanno segnato pagine indimenticabili.

Gli altri eventi in programma saranno: “La commedia del buon senso” (17 luglio), “Il settimo si riposò” commedia brillante in due atti a cura della Bottega Teatrale (19 luglio), “Qualcosa di vero nel mondo Tour 2024” di Luciano Tarullo & Band (28 luglio), “Le quattro stagioni di Vivaldi” concerto dell’ ”Orchestra Virtuosi di San Severo” e Kamelya Naydenova (2 agosto), “Dalle Musicassette a Spotify tutto d’un fiato” del concerto dei fiati “Castellanbrass” (4 agosto), “Dancing with Jane” spettacolo di danza e musica a cura de il “Contrappasso” (5 agosto), “Sulla strada” la presentazione del disco del cantautore Gianluca di Muoio (9 agosto), “Dante: guardare oltre l’orizzonte” Inferno canto XXVI a cura del prof. Antonio Villani (10 agosto) e il “Concerto d’estate” con il Concerto Bandistico Santa Cecilia (12 agosto).

“Castellabate quest’estate diventerà un prestigioso scenario della cultura. Con tutti questi spettacoli in programma il nostro borgo e il magico Castello dell’Abate vivranno serate di grande eleganza. Dalla musica al teatro, passando anche per la danza e la poesia”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Siamo felici di presentare un calendario di eventi così ricco e di alta qualità per l’estate 2024 al Castello dell’Abate. Un modo per valorizzare i talenti e le associazioni locali, veicolando la cultura attraverso le sue eterogenee forme di espressione”, sottolinea il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura, Luigi Maurano.