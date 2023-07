Castelcivita: continuano i lavori in località Cannicelle. Ecco i dettagli

Procedono spediti i lavori finalizzati al risanamento idrogeologico e alla messa in sicurezza della strada e dell’area di località Cannicelle, nel comune di Castelcivita.

A renderlo noto è stato il primo cittadino, Antonio Forziati che ha mostrato ai cittadini lo stato dei cantieri.

I lavori furono consegnati durante lo scorso mese di febbraio, in seguito all’espletamento della gara d’appalto a cui parteciparono ben 172 ditte esecutrici.

L’ente comunale, dopo aver presentato una minuziosa progettazione relativa all’opera, risultò beneficiario di un finanziamento, stanziato dal Ministero per l’Interno, di 1.000.000 di euro, tra questi 658.300 euro erano la somma previsti per i lavori.

I lavori

La ditta aggiudicataria della realizzazione dell’opera aveva proposto un ribasso d’asta del 32,385%. I lavori dovrebbero essere completati entro poco tempo, la consegna degli stessi, infatti, è prevista per 13 agosto 2023.

Località Cannicelle sarà consegnata ai cittadini migliorata

La Località Cannicelle sarà, dunque, riconsegnata ai cittadini in una veste tutta nuova e migliorata. Saranno realizzati dei marciapiedi e la strada sarà ricostruita in modo da resistere alle avversità climatiche che, specialmente durante i mesi invernali, mettono a dura prova le aree del Cilento e non solo, a causa della loro conformazione geografica particolarmente fragile.

Questi interventi di miglioramento renderanno la zona più sicura e accessibile per tutti i residenti e i visitatori.