Castel San Lorenzo: successo per la “Giornata dello sport interculturale”

Il corso principale di Castel San Lorenzo si è trasformato in un’isola pedonale e tanti bambini con palloni, pattini e biciclette lo hanno affollato, ieri, in una splendida domenica di sole, per prendere parte alla “Giornata dello Sport Interculturale” promossa dal comune di Castel San Lorenzo, dall’A.S.D. Castel San Lorenzo 2022 e dalla Cooperativa Aries.

La giornata

Tanti i giovani ospiti delle strutture di accoglienza che sono giunti da ogni luogo per prendere parte alla giornata di sport, amicizia e cultura trascorsa all’insegna del divertimento, dell’inclusione e dell’integrazione. “Crediamo che lo sport possa unire le persone, promuovere il rispetto e creare legami duraturi” hanno fatto sapere gli organizzatori.

La mattinata si è aperta con il raduno dei partecipanti presso Piazza Giovanni Paolo II e con una passeggiata lungo via Roma e via Donato Riccio e ha coinvolto anche il Palazzetto dello Sport dove tanti giovani si sono confrontati in una partita di calcio a 5. Ai microfoni di InfoCilento il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, il vicesindaco, Cosimo Fabiano, il consigliere delegato allo Sport, Pasquale Venturiello e Claudia Giorleo della Cooperativa “Aries”.