Castel San Lorenzo – Roccadaspide: lavori in corso sulla SS 166 degli Alburni

Sul tratto della SS 166 degli Alburni che passa per i comuni di Castel San Lorenzo e Roccadaspide sono in corso i lavori di riparazione e di messa in sicurezza del manto stradale ad opera dell’Anas.

Il tratto stradale

Il tratto stradale, nei mesi scorsi, era stato interessato da una frana immediatamente segnalata, agli organi competenti per sollecitare gli interventi. L’arteria, che collega i comuni di Roccadaspide e Castel San Lorenzo al comune di Aquara e alle altre realtà dell’entroterra cilentano, passando per Ponte Calore, resta comunque aperto al transito.

Nel tratto interessato dai lavori è stato istituito il senso unico alternato con l’ausilio dei semafori installati sulla strada e che rimarranno attivi fino al termine degli interventi. I lavori stanno procedendo a pieno regime, dunque, tanto che sono già stati realizzati i pali di sottofondazione. Anche la ricostruzione dell’opera di sostegno della strada è stata già eseguita dagli operai addetti ai lavori.

Si tratta di strutture fondamentali per garantire la stabilità della strada e quindi una viabilità sicura. Nella zona, a causa della naturale conformazione del terreno, già in passato si erano verificati problemi dovuti al dissesto idrogeologico come cedimenti del manto stradale e instabilità, problemi che avevano reso i lavori, come quelli in corso, non solo necessari, ma anche urgenti.