Castel San Lorenzo compie un importante passo in avanti per l’approvazione del PUC, il Piano Urbanistico Comunale, uno strumento necessario e fondamentale per il miglioramento delle infrastrutture, per la valorizzazione delle risorse e per la gestione degli spazi.

A spiegarne i dettagli, ai microfoni di InfoCilento, il sindaco, Giuseppe Scorza.