Castel San Lorenzo, il sindaco Giuseppe Scorza traccia un bilancio dei lavori pubblici effettuati sul territorio

Giuseppe Scorza, sindaco di Castel San Lorenzo, ai microfoni di InfoCilento, ha fatto il punto della situazione riguardo alle diverse opere realizzate nel comune della Valle del Calore negli ultimi mesi. L’ente è risultato, infatti, beneficiario di numerosi finanziamenti grazie ad un’adeguata progettazione che ha consentito lavori per l’efficientamento energetico presso alcune strutture e alcune aree pubbliche del territorio, interventi per il miglioramento dell’edilizia scolastica, lavori per la realizzazione di una rete fognaria ottimale e in diverse zone del paese.

L’obiettivo è quello di migliorare i servizi per i cittadini in modo da rendere il paese sempre più vivibile e capace di rispondere alle esigenze dei suoi abitanti.