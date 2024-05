Castel San Lorenzo, il Comune acquisterà un’altra parte dello storico Palazzo Carafa

Il Comune, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, acquisterà un’altra parte dello storico Palazzo Carafa.

È stata una delle proprietarie dell’immobile ad inviare all’ente la proposta di vendita di una parte di questo bene storico.

Si tratta di un palazzo tutelato e vincolato dalla Soprintendenza.

La proposta di acquisto è stata discussa ampiamente in Consiglio Comunale e il valore complessiva della parte in vendita è stata stimato dal responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, l’ingegnere

Vito Brenca, per un valore di 44.591 euro.

La parte da acquisite comprende l’intero piano terra e tutto il piano interrato sotto-strada ma anche due porzioni di terreni esterni.

L’anno scorso un’altra unità immobiliare dello stesso Palazzo, sita al primo piano, fu oggetto di una donazione a beneficio del Comune e avvenuta da parte degli eredi Capo.

L’iter per acquisirla definitivamente è in corso.

Di Palazzo Carafa resterebbero, dopo questo acquisto che il comune effettuerà con fondi di bilancio, solo due proprietà da acquisire e l’ambizione dell’ente è proprio quella di avere l’intero immobile che sarebbe poi riqualificato con i finanziamenti pubblici e adibito a polo culturale per finalità pubbliche a favore della collettività e utili anche al rilancio turistico di Castel San Lorenzo.