Castel San Lorenzo, Elena Catino organizza una raccolta fondi per chi soffre di patologie neurovegetative

Ha trovato il supporto del parroco, Don Domenico Sorrenti e dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, l’iniziativa promossa dalla cittadina Elena Catino che, durante la celebrazione del rito funebre del suo papà, Antonio Catino, ha lanciato una raccolta fondi per offrire un supporto e un contributo valido ad un’associazione che si occupa di assistere le persone affette da patologie neurovegetative.

Le dichiarazioni

“Ancora non posso dare riferimenti precisi perché vorrei che la donazione fosse destinata ad una realtà locale, che opera nel nostro territorio. Se così non fosse i soldi saranno devoluti ad una delle tante associazioni nazionali per l’Alzheimer. Una volta individuata l’associazione, sarà effettuato da me un bonifico e ne sarà pubblicata copia sul sito del Comune di Castel San Lorenzo. Questa iniziativa, personale, e condivisa sia con il nostro parroco che con il sindaco, nasce dal desiderio di trasformare il dolore per la morte di mio padre in un gesto amorevole verso gli anziani che soffrono di queste patologie” ha fatto sapere Elena Catino.

Quanti vorranno ricevere ulteriori informazioni sull’iniziativa benefica potranno mettersi in contatto con la famiglia Catino, con il parroco di Castel San Lorenzo o rivolgersi al comune per ulteriori dettagli. Una somma è stata già raccolta durante i funerali del compianto Antonio Catino.