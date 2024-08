Castel San Lorenzo: decine di contenitori di plastica usati abbandonati ai lati della strada

Decine e decine di taniche di plastica usate sono state ritrovate abbandonate ai margini di una strada nel comune di Castel San Lorenzo. Vicino ai contenitori, lasciati ai lati di una strada che attraversa un’area rurale del paese, sono stati rinvenuti anche altri rifiuti di plastica.

Un gesto da incivili e dannosissimo per l’ambiente, immediatamente condannato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Giuseppe Scorza: “Durante un’estate torrida ed infuocata, i nostri valorosi collaboratori debbono riparare anche i gesti criminali di soggetti, i quali ritengono che il mondo finisca con loro. A costoro giunga il più profondo biasimo che prima o poi non avrà più la copertura dell’anonimato e sarà espresso direttamente” hanno fatto sapere dalla Casa Comunale da dove hanno dato immediatamente disposizioni agli operai per far ripulire l’area e smaltire i contenitori nel modo giusto.

“Tanta gratitudine ai nostri straordinari operatori che non si sottraggono mai dall’agire per il benessere comune. Grazie anche a chi vigila e presidia il territorio” hanno continuato dal comune da dove hanno comunicato, inoltre, che se i colpevoli dovessero essere individuati non ci sarà nessuna tolleranza verso un comportamento così incivile.

L’indignazione dei cittadini

Anche i cittadini hanno espresso la loro indignazione sottolineando che si tratta di un gesto insensato, oltre che dannoso, in quanto nel paese è attivo il servizio di raccolta differenziata porta a porta che permette a tutti di smaltire i contenitori e gli oggetti di plastica facilmente e nel modo corretto.