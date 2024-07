Capaccio Paestum, sacchi di rifiuti abbandonati in via Peculiali

Nei mesi scorsi si sono susseguite le segnalazioni giunte da Gromola, contrada del comune di Capaccio Paestum, riguardo alle carcasse di animali da allevamento rinvenute ovunque e ai sacchi di spazzatura abbandonati nell’ambiente. L’estate non ha cambiato la situazione e, nonostante il caldo acceleri la decomposizione delle carcasse e deteriori i rifiuti prima, rendendo l’ambiente sporco e invivibile, il fenomeno non si è attenuato.

Nei giorni scorsi diverse segnalazioni su carcasse abbandonate nell’ambiente sono arrivate sempre dalla contrada di Gromola e, proprio oggi, una segnalazione è arrivata dalla stessa contrada, nello specifico da via Pecuiali dove, ai lati del corso d’acqua, sono stati rinvenuti diversi sacchi di spazzatura contenenti rifiuti di ogni genere e materiale come bottiglie di vetro, contenitori di plastica ed altri materiali non biodegradabili e quindi nocivi per l’ambiente.

Una situazione oramai insostenibile nella contrada e, se i sospetti riguardo all’abbandono frequente di carcasse di animali d’allevamento come quelle di ovini e pollame ricadono su persone che allevano, nella zona, tali animali, sbarazzandosene illecitamente quando questi non possono essere utilizzati ai fini alimentari, sull’abbandono dei sacchi di rifiuti i sospetti sui presunti colpevoli ricadono anche su persone di passaggio nella zona; difficile, dunque, individuare i responsabili.

I residenti continuano a chiedere maggiori controlli affinché tali fenomeni, che rendono l’aria irrespirabile e l’ambiente putrido, possano essere contrastati individuando i colpevoli e provvedendo a punirli secondo la legge.