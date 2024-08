Castel San Lorenzo: avviano una raccolta fondi in memoria del padre deceduto, la famiglia Catino dona 600 euro all’UNITALSI di Capaccio

In memoria del compianto Antonio Catino, di Castel San Lorenzo, venuto a mancare pochi giorni fa, la sua famiglia si è fatta promotrice di una raccolta fondi a scopo benefico da devolvere ad associazioni impegnate per sostenere le persone malate di Alzheimer e le loro famiglie o le associazioni attive a sostegno delle persone ammalate o con disabilità.

In tanti hanno risposto positivamente all’appello della famiglia Catino che è riuscita, così, a devolvere alla sottosezione Capaccio Scalo dell’Associazione UNITALSI ben seicento euro. L’UNITALSI è un’associazione nazionale che si occupa del trasporto degli ammalati e dei disabili presso i luoghi di preghiera come Lourdes.

“La scelta è ricaduta sull’UNITALSI per diversi motivi ed anche perché ne esiste una sottosezione a Capaccio Scalo e quindi le nostre offerte potranno essere utilizzate in una realtà che opera in un’area a noi vicina” ha fatto sapere Elena Catino, figlia di Antonio Catino, che ha ringraziato il sindaco, Giuseppe Scorza, il parroco Don Domenico Sorrenti e tutta la popolazione per la generosità dimostrata. “Onorare il ricordo di mio padre in questo modo ha trasformato il dolore per la morte in solidarietà verso gli altri e quindi in un gesto di vita” ha affermato Elena.