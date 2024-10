Castel San Giorgio in campo con un giocatore squalificato, il Santa Maria accede direttamente ai quarti di finale di Coppa

Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo presentato dalla Polisportiva Santa Maria Cilento relativo alla partita d’andata di Coppa Italia contro il Rossoblu Castel San Giorgio per l’impiego da parte della società rossoblu di un calciatore, Michele Longo, non utilizzabile poiché squalificato.

La decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha, quindi, inflitto alla società ospitante la sconfitta a tavolino di 0-3, escludendola di fatto dalla competizione come da Regolamento della Coppa Italia Dilettanti 2024/25. Pertanto, la Polisportiva Santa Maria Cilento si qualifica direttamente per i quarti di finale della competizione.

Nello specifico, la società cilentana ha denunciato l’utilizzo da parte del club rossoblu di Longo che ancora non aveva scontato una squalifica maturata nel 2023 in Coppa Italia quando indossava la maglia della Mariglianese. Quindi, il Giudice Sportivo, rilevato che il calciatore Longo non ha mai scontato la squalifica comminatagli, ha accolto il ricorso del club cilentano, che approda così direttamente ai quarti di finale.