Caso Dora Lagreca: nuovo sopralluogo nell’abitazione a Potenza della 30enne di Montesano sulla Marcellana

E’ stato effettuato un nuovo sopralluogo nella casa di Dora Lagreca, la giovane di Montesano Sulla Marcellana, deceduta dopo essere caduta dal terrazzo di una Palazzina a Potenza dove era insieme al compagno. Il sopralluogo nella dimora di via Di Giura a Potenza si è svolto alla presenza di tutti i consulenti di parte. Nuovi esami sono stati programmati per il caso della giovane trentenne di Montesano sulla Marcellana per la cui morte, il suo compagno Antonio Capasso, è indagato per induzione al suicidio.

È importante ricordare che qualche mese fa il giudice ha ordinato ulteriori indagini, respingendo la richiesta di archiviazione presentata dalla Procura di Potenza.

È inoltre prevista una nuova ispezione della zona colpita dal corpo di Dora, al fine di determinare la direzione della caduta come richiesto dal giudice e di capire se la sua testa era rivolta verso il muro della palazzina o verso l’esterno.