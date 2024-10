Caso Alfieri: silenzio di Vincenzo De Luca, solidarietà da Enzo Napoli

Nessun accenno al “caso Alfieri” da parte del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Il governatore, come successo anche in altre circostanze che hanno visto implicate persone a lui vicine, ha preferito l’indifferenza. Nessuna dichiarazione né nelle ore successive all’arresto del suo ex consigliere, né nella consueta diretta del venerdì.

I motivi del silenzio di Vincenzo De Luca sul caso Alfieri

Da capire se tutto questo è legato alla volontà di non essere travolto dalle polemiche o da una decisione già presa di voler scaricare il presidente della provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum, da ieri sospeso negli incarichi dal Prefetto.

Ad esprimere invece vicinanza ad Alfieri, da giovedì nel carcere di Fuorni il sindaco di Salerno Enzo Napoli. «Vedremo quali saranno gli sviluppi dell’inchiesta e quali sono le possibilità che vengono date all’indagato di potersi esprimere e far valutare la sua estraneità ai fatti» commenta il primo cittadino che aggiunge: «Sono fiducioso nell’azione della magistratura che svolge il suo controllo di legalità e sono certo che in tempi brevi si potrà risolvere questa dolorosa vicenda».