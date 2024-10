Caso Alfieri, Palmieri: «dalla parte della verità»

«Sono dalla parte della verità. Non mi piace fare il tifoso. Da una parte c’è un sindaco sostenuto dalla comunità, dall’altro una magistratura e una polizia giudiziaria che fanno bene il loro lavoro». Non si schiera Pino Palmieri, sindaco di Roscigno, in merito alla vicenda che vede coinvolto Franco Alfieri, presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Paestum.

Anche lui in passato ha subito un processo penale (anche se le accuse risultavano meno gravi) che lo ha visto assolto in Cassazione dopo un iter durato circa 7 anni.