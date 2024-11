Caselle in Pittari: vitello finisce in un pozzo, salvato dai Vigili del Fuoco

Vitello finisce in un pozzo, salvato dai vigili del fuoco. È successo in un’area periferica di Caselle in Pittari.

Ecco cosa è accaduto

Il proprietario di un vitello si è roso conto di aver perso il suo animale. Immediate le ricerche che hanno permesso di ritrovarlo in un pozzo dal quale era impossibilitato ad uscire. Così sono stati allertati i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, agli ordini del caposquadra Enzo Marra. I caschi rossi sono giunti sul posto, hanno provveduto a svuotare il pozzo e qui si a recuperare il vitello, sano e salvo.