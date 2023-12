Caselle in Pittari: taglio del nastro per i mercatini e la casa di Babbo Natale

Ieri sera nella piazza principale di Caselle in Pittari, in Piazza Olmo lungo il viale Roma, sono stati inaugurati i mercatini natalizi e la casetta di babbo natale. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del Sindaco dott. Giampiero Nuzzo, vari amministratori comunali e del Parroco don Marco Nardozza. Si è registrata numerosa partecipazione di pubblico e grande entusiasmo soprattutto da parte di tantissimi bambini in attesa di raggiungere un’ampia area giochi riservata a loro e subito dopo recarsi da Babbo Natale per portargli la letterina con l’indicazione del regalo che desiderano ricevere. L’iniziativa è stata promossa ed organizzata dall’amministrazione Comunale e ha previsto l’allestimento di alcuni stand artigianali e commerciali.

Il programma

Ogni sera dalle 17 e nei giorni festivi e prefestivi anche di mattina, i mercatini saranno aperti al pubblico così come l’area attrezzata dei giochi, dove i bambini potranno divertirsi e giocare con spensieratezza, e potranno poi fare visita a Babbo Natale nella sua casetta. Tra i mercatini al coperto, sono già state programmate una serie di iniziative per allietare ulteriormente le serate in occasione della imminente festività.

I mercatini resteranno aperti in Piazza Olmo fino al giorno 3 Gennaio e faranno da preludio alla splendida sorpresa organizzata sempre dal Comune per i giorni 27-28 Dicembre quando poi sarà realizzato il Villaggio di Babbo Natale e organizzato per i più piccoli il trenino per le vie del paese.